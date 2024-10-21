График магнитных бурь на неделю с 21 по 27 октября 2024 года: расписание по дням Ирэн ОрлонскаяМагнитные бури способны оказывать отрицательное влияние на самочувствие людей, чувствительных к изменениям погоды.
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