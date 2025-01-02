Жителям России объяснили, в каком случае можно умереть от алкоголя

С каждым годом растет осознание его потенциально разрушительного влияния на здоровье.Врачи Тульского областного наркодиспансера №1 поделились с "ТУЛАСМИ" важной информацией о смертельной дозе алкоголя и его воздействии на организм.
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