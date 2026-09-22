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Кэти Перри и Трюдо: как звезды провели вечер в музее Лукаса и почему это событие стало сенсацией

Кэти Перри и Трюдо: как звезды провели вечер в музее Лукаса и почему это событие стало сенсацией

В Лос-Анджелесе разгорелся настоящий звездный фурор: певица Кэти Перри и бывший премьер-министр Канады Джастин Трюдо стали гостями эксклюзивного гала-вечера в преддверии открытия Lucas Museum of Narrative Art, созданного легендарным Джорджем Лукасом.

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