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Газета.ру

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ЦИК РФ заверил списки кандидатов Партии пенсионеров на выборы в Госдуму

ЦИК РФ заверил списки кандидатов Партии пенсионеров на выборы в Госдуму

Центральная избирательная комиссия России подтвердила федеральный список кандидатов в депутаты Государственной думы девятого созыва, а также список кандидатов по одномандатным округам от Партии пенсионеров.

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