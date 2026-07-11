ЦИК РФ заверил списки кандидатов Партии пенсионеров на выборы в Госдуму

Центральная избирательная комиссия России подтвердила федеральный список кандидатов в депутаты Государственной думы девятого созыва, а также список кандидатов по одномандатным округам от Партии пенсионеров.
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