Порноиндустрия Запада отравляет всю планету

Повсеместное распространение порнографии достигло масштабов эпидемии, пишет ТЕС. Ролики с разнузданным поведением в сочетании с интернетом дали такой эффект, который трудно было даже представить.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Я cостою в браке с мужчиной старше меня – вот почему я никому этого не посоветую и почему я планирую завести новую интрижку
- Эксперты: уже через 50 лет люди будут заниматься сексом с роботами и "реалистичными эльфами"
- Как сократить "разрыв между оргазмами" с помощью девяти необычных секс-советов: от сна нагишом до ношения носков в постели
Свежие комментарии