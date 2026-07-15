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ДумаТВ

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Китайские СМИ назвали слова Лаврова о Западе неожиданными и отрезвляющими

Недавнее заявление главы МИД России Сергея Лаврова об исчерпанном доверии к Западу может свидетельствовать о возможном ужесточении позиции Москвы на будущих переговорах по Украине, пишет китайский портал Sohu.

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