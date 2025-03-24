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В Сумской и еще двух областях Украины объявлена воздушная тревога.

В трех областях Украины в понедельник, 24 марта, объявили воздушную тревогу. Соответствующая информация была опубликована ранее сегодня на онлайн-карте украинского министерства цифровой трансформации, сообщает РИА Новости.

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