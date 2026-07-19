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Валттери Боттас о возможной задержке Леклера: «Антонелли может угостить меня ужином»

Пилот « Кадиллака » Валттери Боттас высказался о том, что мог повлиять на борьбу Андреа Кими Антонелли и Шарля Леклера за победу на Гран-при Бельгии .

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