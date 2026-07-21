Все или ничего. Экс-министр Федоров отверг предложение Зеленского вернуться

На президента Украины давит общественность, требуя от него уволить главнокомандующего, повздорившего с Михаилом Федоровым ИноСМИ теперь в MAX! Подписывайтесь на главное международное >>> Владимир Зеленский столкнулся с усугубляющимся кризисом в военном руководстве после того, как в понедельник популярный экс-министр обороны, которого он на прошлой неделе уволил, отклонил предложение вернуться в правительство, чем обострил противостояние президента с протестующими.