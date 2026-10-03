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Журнал «Профиль»

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Третий сезон "Уэнздей" может стать финальным

Третий сезон "Уэнздей" может стать финальным

Из дублерского цеха пришел неожиданный сигнал. Дженни Аюми, работающая с Дженной Ортегой на площадке, сообщила о завершении съемок третьего сезона "Уэнздей" и назвала этот момент концом эпохи.

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