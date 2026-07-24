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Царьград

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Опубликовано видео последствий удара по оружейной выставке на Украине

Опубликовано видео последствий удара по оружейной выставке на Украине

«Страна.ua» опубликовала фото и видео с места удара по выставке беспилотных систем на Украине.Тг-канал «Страна.

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