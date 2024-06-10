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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Известный американский тренер по фигурному катанию Фрэнк Кэрролл умер в 85 лет

«Американское фигурное катание оплакивает потерю легенды тренерского дела Фрэнка Кэрролла. Член Залов славы фигурного катания мира и США, Фрэнк сыграл важную роль в карьере многочисленных олимпийских чемпионов и чемпионов мира, а также многих будущих членов Зала славы», – говорится в сообщении Федерации фигурного катания США.

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