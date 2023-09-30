Эколог Кукса: разрушение ЗАЭС приведёт к загрязнению Чёрного моря радионуклидами

Магистр экологии и природопользования Александр Кукса в беседе с RT заявил, что если Вооружённые силы Украины при попытке захвата Запорожской АЭС разрушат её, то это может привести к загрязнению Днепра и Чёрного моря радионуклидами.
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