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Несекретные материалы

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  • Людмила Абрамова
    пусть оплачивает и начинает нормальную жизнь с чистого листа..шансы есть всегдаРусский народ про...
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    Это точно. Эти ребята виртуозно владеют кукри, как казаки шашкой. Некоторые наши спецназовцы тоже предпочитают кукри....Непальские гуркхи...

Украинской армии всё сложнее обстреливать Донецк

Украинской армии всё сложнее обстреливать Донецк

После полного занятия Марьинки российские войска продолжают продвижение по окраинам города. Украинские формирования оставили несколько опорных пунктов, и ВС РФ будут стремиться к Победе, Курахове и Красногоровке.

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