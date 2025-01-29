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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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До 2.30 обвалился коэффициент на ничью «Штутгарта» и «ПСЖ» – самая низкая котировка на ничью в ЛЧ за 12 лет

«Штутгарт» и «ПСЖ» встретятся в 8-м туре общего этапа Лиги чемпионов. Парижане занимают 22-е место в таблице, немецкий клуб – 24-е.

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