Атака баллистическими ракетами по президентскому дворцу в городе Аден на юге Йемена является беспрецедентным сигналом внешним врагам хуситов об их готовности к масштабным операциям.
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