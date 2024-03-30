Лайфхак: как защитить колеса велосипеда от проколов

Прокол велосипедного колеса не редкость при его эксплуатации. Причем чаще это происходит не от наезда на гвоздь, саморез, шуруп или другой острый металлический предмет, а на мелкие заостренные материалы типа древесных колючек, осколков битого стекла и прочих небольших, но острых препятствий.
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