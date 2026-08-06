В Лобне завершают работы на Северном подъезде

На Северном подъезде к городу Лобня завершаются финальные работы. Директор по строительству Александр Кошкин сообщил, что на объекте идут пусконаладочные работы электростанции, наружного освещения и ливневых очистных сооружений.
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