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Блогера-иноагента привлекают к ответу за фейки об армии России

Блогера-иноагента привлекают к ответу за фейки об армии России

В Москве возбуждено уголовное дело в отношении иноагента Катерины Гордеевой. Об этом сообщает 7 августа телеграм-канал Следственного комитета России .

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