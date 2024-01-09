Пушилин в ярости: «Это ужасно, что ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду и по цивильным» Ольга ВайленкоВ недавних событиях, произошедших в Белгороде и Донецке, ВСУ (Вооруженные силы Украины) нанесли ракетные удары по этим городам, привлекая внимание международного сообщества.