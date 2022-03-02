«Мактаарал» продлил контракты с 8 игроками

«Мактаарал» продлил соглашения с восемью игроками. Новые контракты получили капитан Диер Арипов, нападающие Едиге Оралбай, Бекнур Рыскул, Мейрамбек Серикбай, а также защитники Драмана Коне, Владимир Седельников, Султанбек Дуйсешов и Ерболат Рустемов.
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