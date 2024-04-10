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Петербургский дневник

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В Петербурге прошел творческий вечер «Узбекистанцы на защите Ленинграда»

В Петербурге прошел творческий вечер «Узбекистанцы на защите Ленинграда»

На мероприятии выступали артисты из Северной столицы Творческий вечер, приуроченный к 80-летию полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады, прошел в Музее обороны и блокады Ленинграда в Соляном переулке.

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