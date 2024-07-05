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Паслер отправил в отставку мэра Орска Василия Козупицу

Паслер отправил в отставку мэра Орска Василия Козупицу

Мэр Орска Василий Козупица подал прошение об отставке. В пятницу на рабочей встрече с чиновником глава Оренбургской области Денис Паслер удовлетворил его обращение, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона.

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