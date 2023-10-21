Самообразование будет основой образовательных систем будущего

В

Воробей

- "Проблема большинства людей в том, что они инертны и ни шагу не могут сделать без оглядки на толпу." Дело в том, что эта черта — и есть то, что НОРМАЛЬНО для НОРМАЛЬНОГО человека. Отклонение от этой черты возможно только в случае НУ ОЧЕНЬ маленького меньшинства людей, которых вполне объективно следует признать НЕНОРМАЛЬНЫМИ. И поэтому надежды на то, что такие индивидуумы смогут представлять сколько-нибудь значительную тенденцию для человечества в будущем, является полным нонсенсом, имеющим причиной грубое неведение о психологической природе нормальных людей. Такое вопиющее нереалистичное понимание человеческой природы в первую очередь связано с неведением относительно Цели Творения, возможность достижения которого основана на очень специфической структуре человечества. В частности, состоящей из подавляющего большинства людей ПЕРВОГО типа - «преадамитов», маленького меньшинства людей ВТОРОГО типа - «адамитов», и совсем малой части из этого меньшинства, представленной крайними интеллектуалами, имеющими реальный потенциал для становления «духовными», применяя определение таковым, данное Ап. Павлом. Вот эта третья категория, представляющая совсем маленькую часть человечества имеют своей чертой отсутствие влияния на них страха из-за оглядки на толпу. По сути, это дефектные индивидуумы. Их крайне мало и должно быть для возможности достижения через задействование их в Дело достижения Цели Творения. Потому, надежды на то, что когда-нибудь хотя бы значительное маленькое меньшинство станет таковым, так же беспочвенно, как и в своё время надежда большевиков на то, что посредством соответствующего воспитания и образования можно будет создать общество сознательных людей — коммунистическое общество. В обоих случая сказывается печально неадекватное понимание психологических реалий человечества, какие оно на самом деле есть, вместо того, какие они кем-то воображаются, пусть и из самых лучших побуждений.