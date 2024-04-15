Теплоходы в Хабаровске будут работать с 28 апреля

Погодные условия весной 2024 года позволяют раньше запустить речные перевозки по Амуру у Хабаровска. Вместо 1 мая, как было запланировано, теплоходы отправятся на острова с дачниками уже 28 апреля, Об этом сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на телеканал «Губерния».