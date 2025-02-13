В Калининградской области стартовала конференция по лечению рака

Конференция по вопросам лечения онкологических пациентов стартовала на площадке онкологического центра Калининградской области, сообщает пресс-служба регионального правительства 13 февраля на официальном интернет-портале.
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