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Ивановские новости

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Стали известны подробности пожара с двумя пострадавшими в Иванове на Строителей

Стали известны подробности пожара с двумя пострадавшими в Иванове на Строителей

В ходе разведки выяснилось, что хозяин квартиры находится на балконе, его с помощью спасательного устройства огнеборцы вывели на свежий воздухДва человека пострадали в результате пожара, произошедшего в Иванове утром 15 февраля на проспекте Строителей, 116.

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