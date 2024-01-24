В Курганской области ушли на дистант школы округа, где волк напал на людей

В Петуховском муниципальном округе Курганской области, на территории которого в результате нападения волка погибла женщина, уроки во всех школах в среду проводятся дистанционно, сообщил в своем Telegram-канале глава округа Антон Волков.
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