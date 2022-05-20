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Платные приложения в Huawei AppGallery можно скачивать совершенно бесплатно: Huawei пока никак не отреагировала

Платные приложения в Huawei AppGallery можно скачивать совершенно бесплатно: Huawei пока никак не отреагировала

С тех пор как Huawei оказалась под американскими санкциями, Huawei была вынуждена переходить на собственные программные решения, поскольку ей запрещено использовать сервисы Google.

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