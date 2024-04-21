Китайский профессор: «у нас Германию считают козлом отпущения для Украины»

В ФРГ надеются убедить Пекин надавить на Россию ради Украины. Профессор Гао Цзянь из Шанхайского университета международных исследований, однако, считает, что если кому и следовало менять курс — так это Берлину, который позволяет собой манипулировать и превратился в «козла отпущения для Украины», неся все издержки.