Хлои Кардашьян рассказала об «аномалиях» своего тела

36-летняя теледива Холи Кардашьян тщательно выбирает ракурсы перед фото из-за высокого роста. Хлои Кардашьян рассказала об «аномалиях» своего телаСестру американской телезвезды Ким Кардашьян — Хлои — часто упрекают за выдающиеся параметры фигуры.