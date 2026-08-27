Количество ИТ-предпринимателей в ДФО выросло на 17,4% за год

Число ИТ-предпринимателей в Дальневосточном федеральном округе выросло на 17,4% за год, а индивидуальных – на 3,7%, следует из результатов исследования «Сбер2В Аналитики», представленных в преддверии XI Восточного экономического форума.
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