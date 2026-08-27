Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 776 подписчиков

Количество ИТ-предпринимателей в ДФО выросло на 17,4% за год

Количество ИТ-предпринимателей в ДФО выросло на 17,4% за год

Число ИТ-предпринимателей в Дальневосточном федеральном округе выросло на 17,4% за год, а индивидуальных – на 3,7%, следует из результатов исследования «Сбер2В Аналитики», представленных в преддверии XI Восточного экономического форума.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии