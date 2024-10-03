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Под прикрытием Запада: согласованы цели в России, будет ли отмашка?

Под прикрытием Запада: согласованы цели в России, будет ли отмашка?

Немецкое издание Der Spiegel сообщает, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) намерены атаковать 261 российский военный объект, если Запад разрешит применение западного оружия для ударов по территории России.

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