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Регионы России

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Верховный суд США разрешил строительство балльного зала в Белом доме за $400 млн

Верховный суд США разрешил строительство балльного зала в Белом доме за $400 млн

Верховный суд США принял решение разрешить администрации президента Дональда Трампа продолжить строительство балльного зала на территории Белого дома стоимостью $400 млн, несмотря на продолжающиеся судебные разбирательства.

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