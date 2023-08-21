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Цеков назвал последствия поставки Киеву истребителей F-16

Цеков назвал последствия поставки Киеву истребителей F-16

Член Совфеда Российской Федерации Сергей Цеков указал на тот факт, что созданные в США боевые самолёты F-16, которые Дания и Нидерланды собрались передать Киеву, имеют возможность затянуть противостояние, но не повлияют на то, как проходят сражения.

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