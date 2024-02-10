Похожа на принцессу из Диснея: какой выросла дочь Леонида Якубовича

В 1997 году появилась на свет единственная дочь Леонида Якубовича — Варвара. Знаменитый отец души не чает в девушке, поэтому позволяет ей абсолютно все и старается дать только лучшее в этой жизни, давая возможность обучаться в лучших ВУЗах и получать невероятно хорошие навыки, а также правила поведения настоящей светской львицы.