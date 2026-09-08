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5koleso.ru

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Большой кроссовер Avatr 9 рассекречен: первые официальные фото новинки

Avatr 9 отличается от других моделей китайской марки не только внешностью. Еще весной компания анонсировала новую платформу, на базе которой создан данный кроссовер.

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