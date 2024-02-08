Газопровода из Нигерии в Европу не будет Планировавшийся для транспортировки природного газа из Нигерии в Европу через Нигер и Алжир проект закрыт.
Пронедра
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Газопровода из Нигерии в Европу не будет Планировавшийся для транспортировки природного газа из Нигерии в Европу через Нигер и Алжир проект закрыт.
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