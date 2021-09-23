В Нарьян-Маре состоялась акция для детей и взрослых «ПДД от «А» до «Я» - знает вся моя семья!».

23 сентября 2021 года на площади Марад Сей Нарьян-Мара состоялась акция для детей и взрослых «ПДД от «А» до «Я» - знает вся моя семья!», проводимая в рамках Всероссийской акции «Неделя безопасности дорожного движения».
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