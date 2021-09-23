Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Konstantin Петров
    Т.е эти 2 достойных Полицейских с неустойчивой психикой, приняли слово мусор на свой счет? Тогда вопрос, они все что ...Двое полицейских ...
  • александр
    Это госдура приняла закон для себя! Где взять 120 тыр простому работяге, даже если захочет заняться фитнесом!?????????Решение уже приня...
  • Дмитрий
    Выборы прошли, можно дальше изгаляться!Роспотребнадзор: ...

В Нарьян-Маре состоялась акция для детей и взрослых «ПДД от «А» до «Я» - знает вся моя семья!».

23 сентября 2021 года на площади Марад Сей Нарьян-Мара состоялась акция для детей и взрослых «ПДД от «А» до «Я» - знает вся моя семья!», проводимая в рамках Всероссийской акции «Неделя безопасности дорожного движения».

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх