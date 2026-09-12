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«Наш надежный партнер»: Путин встретился с премьером Эфиопии

«Наш надежный партнер»: Путин встретился с премьером Эфиопии

НЬЮ-ДЕЛИ, 12 сентября, ФедералПресс. На полях саммита БРИКС состоялась рабочая встреча президента РФ Владимира Путина с премьер-министром Эфиопии Абием Ахмедом, проинформировали в пресс-службе Кремля.

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