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Прибалтийский гамбит

Прибалтийский гамбит

После того, как Прибалтийские страны спокойно проглотили беспрецедентный по наглости и последствиям подрыв Северных потоков, продолжение диверсий на инфраструктурных объектах в Балтийском море было неизбежным.

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Комментарии
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Николай Артамонов
👍👍👍
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7 час.
Александр Терехов
Вот так и надо отвечать супостатам после ответок на их пакости.
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7 час.
Надежда
Ага, такой &quot;загадочной&quot;, что мы даже не знаем в какую сторону смотреть)☺️
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5 час.

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