Беспилотники ВСУ нанесли более 20 ударов по объектам ЖКХ Энергодара

Вооруженные силы Украины в очередной раз атаковали Энергодар Запорожской области. Как сообщил глава региона Евгений Балицкий, украинские беспилотники нанесли более 20 ударов по объектам жилищно-коммунального хозяйства города.
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