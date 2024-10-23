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Беспилотники ВСУ нанесли более 20 ударов по объектам ЖКХ Энергодара

Беспилотники ВСУ нанесли более 20 ударов по объектам ЖКХ Энергодара

Вооруженные силы Украины в очередной раз атаковали Энергодар Запорожской области. Как сообщил глава региона Евгений Балицкий, украинские беспилотники нанесли более 20 ударов по объектам жилищно-коммунального хозяйства города.

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