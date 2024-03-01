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Весна приходит: как сохранить психическое здоровье в демисезон?

Весна приходит: как сохранить психическое здоровье в демисезон?

Эксперты советуют спать, бегать и иногда истерить.Переходные сезоны, как весна, традиционно становятся периодами обострения всех психических расстройств, а в последнее время эффект подкрепляется политической и экономической ситуацией.

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