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Преподаватель хореографии: «Frame up не поможет Трусовой развить компоненты, которые у нее проседают. Надо было идти на классический стрип»

Преподаватель хореографии в стиле jazz-funk Татьяна Портнова поделилась мнением о решении фигуристки Александры Трусовой заняться танцами в стиле frame up strip.

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