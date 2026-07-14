Великий поход против картелей, или Водевиль имени Дяди Сэма

У широкой публики уже успело сложиться ощущение, что новый президент Америки (в лице мистера Трампа) основательно и даже несколько революционно взялся за борьбу с организованной преступностью латиноамериканского разлива, больше известной под личиной так называемых наркокартелей (в наши дни почти … .