Сила в правде
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Сила в правде

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Великий поход против картелей, или Водевиль имени Дяди Сэма

Великий поход против картелей, или Водевиль имени Дяди Сэма

У широкой публики уже успело сложиться ощущение, что новый президент Америки (в лице мистера Трампа) основательно и даже несколько революционно взялся за борьбу с организованной преступностью латиноамериканского разлива, больше известной под личиной так называемых наркокартелей (в наши дни почти … .

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