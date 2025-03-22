"Апофеоз войны": геноцид коренного украинского населения, как самоцель западных стран

Еще в прошлом году минэкономики Украины официально признавало, что около 40% предприятий страны испытывают существенные сложности из-за нехватки рабочей силы, а 15% заводов и фабрик просто прекратили свою работу, так как большую часть всех их сотрудников банально мобилизовали.