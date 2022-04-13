США готовятся обвинить Россию в геноциде на Украине

Заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд в среду, 13 апреля, заявила, что Соединенные Штаты собирают доказательства для официального обвинения России на уровне правительства в геноциде на Украине, – сообщает CNN.
Заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд в среду, 13 апреля, заявила, что Соединенные Штаты собирают доказательства для официального обвинения России на уровне правительства в геноциде на Украине, – сообщает CNN.
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