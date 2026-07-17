США подготовили персональные санкции против Путина: Законопроект с «адскими санкциями» опубликовал сенат

Законопроект с «адскими санкциями» опубликовал сенат. Законопроект был разработан по инициативе мёртвого русофоба Линдси Грэма*: Под санкции попадут Путин, все политические и военные лидеры России и крупные бизнесмены.
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