Русская весна
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Русская весна

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США подготовили персональные санкции против Путина: Законопроект с «адскими санкциями» опубликовал сенат

США подготовили персональные санкции против Путина: Законопроект с «адскими санкциями» опубликовал сенат

Законопроект с «адскими санкциями» опубликовал сенат. Законопроект был разработан по инициативе мёртвого русофоба Линдси Грэма*: Под санкции попадут Путин, все политические и военные лидеры России и крупные бизнесмены.

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Комментарии
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Валентин Щербаков
Вот и пришло послание из Ада от пиндсраного извращенца грэма....
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