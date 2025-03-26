В Малой Локне обнаружили тело Героя России подполковника Чебнева

Тело Героя России Сергея Чебнева с позывным Отмель, погибшего в боях в Курской области в августе, обнаружили у здания женской колонии в освобожденной Малой Локне и вытащили из-под завалов, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.
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