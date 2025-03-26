Картина дня. Фи...
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Картина дня. Финансы

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В Малой Локне обнаружили тело Героя России подполковника Чебнева

В Малой Локне обнаружили тело Героя России подполковника Чебнева

Тело Героя России Сергея Чебнева с позывным Отмель, погибшего в боях в Курской области в августе, обнаружили у здания женской колонии в освобожденной Малой Локне и вытащили из-под завалов, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

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С
Странник
уймись
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13 час.
ЭГ
Эльшад Гасанов
открой личико, гюльчатай!
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13 час.
Misha Glusch
Вечная память!
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8 час.
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