В Малой Локне обнаружили тело Героя России подполковника Чебнева

Тело Героя России Сергея Чебнева с позывным Отмель, погибшего в боях в Курской области в августе, обнаружили у здания женской колонии в освобожденной Малой Локне и вытащили из-под завалов, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.