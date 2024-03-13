Соседи Пугачевой в Грязи нашли применение пустующему замку

Гигантское строение местные жители предлагают использовать не по назначению.Соседи Аллы Пугачевой и Максима Галкина* по деревне Грязь считают, что из пустующего замка неплохо бы сделать больницу для местных жителей.
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